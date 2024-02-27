19 yıl önce evde ölü bulunan çocuğun babası 'cinayet' şüphesiyle tutuklandı

Tarladan eve gittiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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