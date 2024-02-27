68/B uygulamasında genelge kısıtlamasına iptal kararı

Bir kamu kurumunda çalışan müfettiş 657 sayılı Kanunun 68/B bendi gereğince 1. dereceli kadroya atanmak için kendi kurumuna 2022 yılında başvuru yapmıştır. Müfettişin çalıştığı kurum, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünün son paragrafında yer alan "14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'nci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır" düzenlemesi doğrultusunda, başvuru reddetmiştir.



Başvurusunun reddedilmesi üzerine müfettiş tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. 3 kişilik mahkeme heyeti oybirliğiyle başvurunun kanun ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmesi gerekirken normlar hiyerarşisine aykırı olarak daha alt sırada bulunan Genelge uyarınca reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

Karar gerekçesi şu şekildedir:

"Bakılan davada, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi uyarınca I. dereceli müfettiş kadrosuna atanma talepli başvurusunun 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin "Personel Giderleri" başlıklı Bölümü'nün son paragrafında getirilen "14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." düzenlemesi doğrultusunda reddedildiği ancak, davacının I. dereceli kadroya atanma talebinin yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte iken normlar hiyerarşisinde daha alt sırada bulunan Genelge uyarınca reddedildiği görülmüştür.

Bu durumda, davalı idarece 1. derece müfettişliğe atanma talebiyle başvuran müfettişlerin görev süreleri, kıdem, sicil, taltif ve tecziyeleri ile birlikte mesleki yetenek, gayret ve başarı, umumi intiba ve kanaatler çerçevesinde incelenip aralarında bir değerlendirme yapılmak suretiyle atama yapılması gerekirken, mevzuatta belirtilen kriterler ve esaslar dahilinde bir değerlendirme yapılmaksızın ve somut bir sebep ortaya konulmaksızın, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde kamu yaran ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal kayıplarının tazmini. Anayasa'nın 125. maddesinin gereği olup davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden (29.12.2022) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının davalı idareye başvurduğu tarihten itibaren davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan 432,90-TL yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 10.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 06/10/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."