Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakaladı.

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