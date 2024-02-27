Dolar 31,14 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,1280 31,1290 31,1470 31,1480 Avro 33,8100 33,8110 33,7670 33,7680 Sterlin 39,4960 39,6130 39,5050 39,6220 İsviçre Frangı 35,3550 35,5330 35,4210 35,5600 ANKARA ABD Doları 31,0980 31,1780 31,1170 31,1970 Avro 33,7700 33,8500 33,7270 33,8070 Sterlin 39,4360 39,6460 39,4450 39,6550