Dolar 31,14 TL'ye yükseldi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,14 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 17:50, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,1280
|31,1290
|31,1470
|31,1480
|Avro
|33,8100
|33,8110
|33,7670
|33,7680
|Sterlin
|39,4960
|39,6130
|39,5050
|39,6220
|İsviçre Frangı
|35,3550
|35,5330
|35,4210
|35,5600
|ANKARA
|ABD Doları
|31,0980
|31,1780
|31,1170
|31,1970
|Avro
|33,7700
|33,8500
|33,7270
|33,8070
|Sterlin
|39,4360
|39,6460
|39,4450
|39,6550