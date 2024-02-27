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İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı

Deprem gerçeği her an kendini hissettirirken İstanbul ile ilgili önemli bir rapor paylaşıldı. Buna göre Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu'nda ilan edilenin beş katı dönüşüme ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 13:48, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 13:50
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İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı

İstanbul Planlama Ajansı, "Kent Gündemi Serisi"nin son raporunu yayınladı. Raporda; 6306 sayılı "kentsel dönüşüm yasası"nda geçtiğimiz Kasım ayında yapılan değişikliklerin ardından yeniden gündeme gelen rezerv alan ve riskli alan kavramları ile bu kavramların İstanbul'daki yansımalarını incelendi.

"800 BİN BİNANIN 84 BİNİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Raporda, "İstanbul'da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70 adet riskli alan, 152 adet rezerv yapı alanı ve yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edilmiştir. İlan edilen riskli alanların çoğunlukla kamu mülkiyetinde bulunan, genellikle tek veya iki katlı düzensiz yapıların bulunduğu ya da rantı yüksek alanlardan oluştuğu belirtilmektedir. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bini dönüşmüştür." ifadeleri yer aldı.

7 İLÇENİN ALTI ÇİZİLDİ

7 ilçenin acilen dönüşüme ihtiyacı olduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Öncelikli ele alınması gereken Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu'nda ilan edilenin beş katı dönüşüme ihtiyaç vardır. Sadece Tuzla ilçesinde Bakanlığın ilan ettiğinin 38 katı büyüklükte bir alanda kentsel dönüşüm ihtiyacı mevcuttur."

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