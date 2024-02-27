Türkiye'nin en soğuk noktası: -32 derecede nehir ve dereler buz tuttu

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece buz kesti.

Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı.

Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan merkez eksi 23.8, Göle eksi 32, Hanak eksi 20.8, Çıldır eksi 16.9, Damal eksi 19.7, Posof eksi 11.7.