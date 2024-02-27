Özgür Özel'den iktidara eleştiri: 'Madenler alarm veriyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yapıtğı konuşmada madenlerin alarm verdiğini söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 madencinin hala toprak altında olduğunu anımsatan CHP lideri, Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından madencilerle bir taahhütname imzalandığını ancak buradaki maddelerin hayata geçmediğini söyledi.

Özel, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimin ardından TBMM'de 44 yeni yasa teklifinin yasalaştığını belirterek, bunlardan hiçbirinin madencilerin iş güvenliğine yönelik olmadığın ifade etti.

CHP lideri, "Madenlerle ilgili bir arpa boyu yol alınmadığı gibi hala madenlerde işçilerimiz ölüme inip çıkmaya devam ediyorlar." dedi.

3 İSME ROZET TAKTI

CHP Grup Toplantısı'nda grup takma töreni de vardı. Özgür Özel, Memleket Partisi'nden CHP'ye katılan 3 isme rozetlerini taktı. Özel, "Memleket Partililer ile CHP'liler arasında hiçbir sorun olmaz." dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük acılarından, tarihi günlerden bir tanesinin yıldönümü. İdlib saldırısının 4'üncü yılındayız. Suriye'de konvoyumuza savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Rakamlar kademe kademe yükseldi ve 34 askerimiz İdlib'de şehit edildi. İdlib'de şehit olan askerlerimizin acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum.

TRT'YE TEPKİ

TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki; 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum'u 29 dakika Ekrem İmamoğlu'nu 0, Hamza Dağ'ı 26 dakika Cemil Tugay'ı 0, Turgut Altınok'u 17 dakika Mansur Yavaş 0 dakika vermiş.

"MADENLER ALARM VERMEYE DEVAM EDİYOR"

"Erzincan İliç'te 9 emekçimiz toprak altındayken dün de 4 madencimiz daha toprak altında kaldı. Yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Şükür ki can kaybı olmadan sonlandı. Madenler alarm vermeye devam ediyor.

13 Mayıs'ta 301 madencimizi Soma'da kaybettiğimizde herkes "Soma'yı unutursak kalbimiz kurusun" diyordu. O günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı 10 maddeli bir taahhütname söyledi madencilere. Altında görüştüğü madencilerin imzası var. O taahhüde göre madenler güvenli hale gelmeden, madenciler yeniden çalıştırılmayacaktı. O günden bugüne madenlerle ilgili bir arpa boyu yol alınmadığı gibi hala madenlerde işçilerimiz ölüme inip çıkmaya devam ediyorlar.

2023 Mayıs seçimlerinden bugüne Meclis Genel Kurulu'na 44 tane kanun teklifi geldi ve yasalaştı. İçinde madencilerin iş sağlığı ile ilgili tek bir madde bile yok. Bu konuda işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni bir çalışma daha yapıyor arkadaşlarımız. Madenler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından gelen üzücü haberlerle sinyal veriyor.

"'FİLİSTİN'DEKİ MEZALİMİ BİTİRELİM' DEDİM"

Hafta sonu Sosyalist Entarnasyonal Toplantısı için Madrid'deydim. 140 tane üyenin temsilcilerinin karşısına geçtim. Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra İsrail'in verdiği orantısız cevap, Filistin'de çocukları, kadınları öldürmektedir. Buna sessiz kalamayız dedim. Ukrayna'daki çocuklar da bizim Filistin'deki çocuklar da bizim. Gelin dünyadaki barışı savunan sol, sosyalist partiler olarak gelin Filistin'deki mezalimi bitirelim dedim.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

31 Mart seçimlerinden sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. 31 Mart'a kadar her şeyi bastırıyorlar. Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesi fiyatı ilan etmiş, 15 lira yapmış. Ama işin içinde bir oyun var. Geçen sene 300 gram pide 10 lira, bu sene 250 gram pide 15 lira. Yani hem fiyata zam yapıyorlar, hem gramajdan alıyorlar. Böyle olduğunda zam yüzde 80. Hani enflasyon yüzde 64'tü?

Geçtiğimiz günlerde Et ve Balık Kurumu önündeki sabahın köründeki kuyruğu hepimiz gördük. 1 kilometre kuyruk oluştu. Buradaki insanlar çocuklarının boğazından bir tutam kıyma geçsin diye sabahın köründe o mücadeleyi veriyor.

EMEKLİ KART ÖNERİSİ

Fırında, kasapta, markette, doğalgazda, elektrikte, ulaşımda ve esnafta geçen bir emekli kart çıkarmak için önemli bir çalışmayı teklif ediyoruz. Bunu da Meclis kapanmadan 3 günde çalışıp, gelecek hafta hayata geçirmeyi mutlaka öneriyoruz.

"O GÜN DEMOKRASİNİN YANINDA DURMUŞ BİRİSİYİM"

Yarın 28 Şubat. Demokrasi tarihimize post modern darbe olarak geçmiş, demokratik ülkelere yakışmayan, bazı öğrencilerin eğitim-öğretim hakkıyla ilgili mağdur edildikleri, o gün yaşananları demokrasi dışında bulmuş, demokrasinin yanında durmuş birisiyim. O tartışma askeri vesayet tartışmasıydı. Askerin, yönetim organları üzerine baskı yapıyor olma tartışmasıydı. Askeri vesayet ortadan kalktı diyorlar. Askerin siyasete müdahalesi ortadan kalkmadı. Askerin iktidara müdahalesi ortadan kalktı.