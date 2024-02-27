O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
İzmir Konak'ta 2 lise öğrencisinin öğretmenleri karşısındaki saygısızlığı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Videoda, 2 lise öğrencisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin karşısına geçip, bağırarak dans ettikleri görüldü. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre; Bakanlık konu hakkında soruşturma başlattı. Video'da yer alan iki öğrencinin disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.
İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti. Öğrenciler hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşılamamışken TikTok platformunda daha önce yayınlanan benzer videolar akıllara geldi.
Tiktok'ta viral olma uğruna öğretmene büyük saygısızlık
İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti.
MEB 2 öğrenciyi disipline sevk etti
*Bakanlık Basın Müşavirliğinden aldığımız bilgiye göre öğrenciler için harekete geçildi. Okul idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatılarak iki öğrenci disiplin kuruluna sevk edildi.
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Edip Üzen