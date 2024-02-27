O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti

İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti. Öğrenciler hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşılamamışken TikTok platformunda daha önce yayınlanan benzer videolar akıllara geldi.

Tiktok'ta viral olma uğruna öğretmene büyük saygısızlık

İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti.

MEB 2 öğrenciyi disipline sevk etti

*Bakanlık Basın Müşavirliğinden aldığımız bilgiye göre öğrenciler için harekete geçildi. Okul idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatılarak iki öğrenci disiplin kuruluna sevk edildi.

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Edip Üzen