Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 16.09'da Biga merkezli kaydedilen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bakan Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."