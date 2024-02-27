Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra ölü bulundu
Denizli'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolan, çantası ve kulaklığı dün gece yarısı ortaya çıkan posta çalışanı, 50 saat sonra ölü olarak bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 17:01, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 17:31
Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden 37 yaşındaki posta çalışanı Süleyman Özsoydan, 25 Şubat 2024 Pazar günü evden yürüyüş için Çamlık Mesire Alanı bölgesindeki ormanlık alana gitti. AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aranan Özsoydan, 50 saat sonra yürüyüşe gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.