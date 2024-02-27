Lisede çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti

Dün, Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede M.E.K ile E.E. adlı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı darbe sonucu düşen M.E.K. başını yere vurdu.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada M.E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

- Cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.