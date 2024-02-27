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Sony, video oyunu biriminde 900 çalışanını işten çıkaracak

Video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 19:21, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 19:22
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Sony, video oyunu biriminde 900 çalışanını işten çıkaracak

Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, Üst Yöneticisi Jim Ryan'ın söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı.

Ryan, e-postada, "Başarımıza katkıda bulunan çok yetenekli bireyleri etkileyen, iş gücümüzün azalmasını da içeren operasyonları yeniden yapılandırmak için inanılmaz derecede zor bir karar verdik." ifadesini kullandı.

Bu konuda mümkün olduğunca şeffaf olmak istediğini vurgulayan Ryan, çalışan sayısını yaklaşık 900 kişi, yani mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 8'i kadar azaltmayı öngördüklerini, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Japonya ve Asya-Pasifik olmak üzere tüm Sony Interactive Entertainment bölgelerindeki çalışanlarla birkaç PlayStation stüdyosunun işten çıkarmalardan etkileneceğini bildirdi.

Ryan, işten çıkarmalara dair zaman çizelgeleri ve prosedürlerin, yerel yasa ve düzenlemeler nedeniyle bölgelere göre değişiklik göstereceğine işaret ederek, bu kapsamdaki planları aktardı.

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