Bakan Göktaş: Sahaya yansımayan politikanın kıymeti yoktur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta Bakan Göktaş'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Lütfiye Selva Çam, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, çok sayıda davetli ve vatandaşlar da yer aldı.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak herkesi kapsayan bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını belirtti. Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleri ayrıca önemsediğini kaydeden Bakan Göktaş, 22 yıllık AK Parti iktidarları süresince atılan önemli adımların arasında engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerin kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Bakanlığa bağlı 106 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin 53 engelli bireye, ayrıca 312 özel bakım merkezinde 29 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti verildiğini söyleyen Göktaş, 2024 yılı ocak ayı itibariyle 143 umut evinde 594 özel gereksinimli vatandaşın ev ortamında bu hizmetten faydalandığını söyledi.

"Sahaya yansımayan politikanın kıymeti yoktur. Bu sebeple geliştirdiğimiz politikaları başarıyla uygulamaya geçirdik"

Bakan Göktaş, 2002 yılından bugüne özel gereksinimli vatandaşlar için Türkiye'de ilkleri başardıklarını vurgulayarak, "2005 yılında Türkiye'nin ilk Engelliler Kanunu'nu çıkararak hukuki altyapımızı oluşturduk. Sonrasında Birleşmiş Milletler Engelliler Haklarına ilişkin sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından ilan edilen 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi de bu politikalarımızı belirleyen temel yol haritamızdır. Bu vizyon doğrultusunda engelli hakları ulusal eylem planımızı bu yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle uygulamaya da başladık. Sahaya yansımayan politikanın kıymeti yoktur. Bu sebeple geliştirdiğimiz politikaları başarıyla uygulamaya geçirdik. Engelli bireylerimize yönelik gündüz bakım ve rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizle ülke genelinde her ilde en az bir merkez olacak şekilde planladık" dedi.

"AK Parti'de hizmet siyaseti bir bayrak yarışıdır"

Açılışı yapılan bakımevinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi arasındaki protokolle hayata geçirildiğini sözlerine ekleyen Göktaş, bakımevinin engelli ailelerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız birçoğumuzun gözünde hala İstanbul'u İstanbul yapan efsane belediye başkanıdır. 'Sevdam İstanbul' diyerek başladığı yolculuğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın şehrine sevdalı belediye başkanı profilini tüm başkanlarımız kendine örnek aldılar. Başkanı oldukları şehirlere, ilçelere büyük bir aşkla hizmet ettiler. Hepimizin bildiği bir başka gerçek de şudur ki AK Parti de hizmet siyaseti bir bayrak yarışıdır. 5 yıldır Altındağ için canla başla çalışan Asım Başkanımız bayrağı Veysel Başkanımıza devrediyor. Asım Başkanımız aynı heyecanla Mamak'a hizmet etmek üzere tekrar yola çıkıyor. Biz de inşallah Asım Başkanımıza çıktığı yolculukta destek olacağız, orada da engelsiz yaşam merkezini göreceğiz."