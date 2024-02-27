BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana insani yardım ulaştırılamadı

Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
Ramazan öncesi marketlere sıkı takip
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
AYM'nin 1 nolu CBK'ya dair kararı yayımlandı
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Tefeci ve dolandırıcılara 'Kafes' operasyonu
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Bolat: Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış olmayacak
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Bakan Şimşek G20 toplantısı için Brezilya'ya gidiyor
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
AK Parti formül arıyor! Emeklilerin gönlü alınacak
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı
Ana sayfaHaberler Dünya

BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana insani yardım ulaştırılamadı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 21:20, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 21:27
Yazdır
BM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana insani yardım ulaştırılamadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzari'nin Gazze'ye yardımlarda çok ciddi azalma olduğu uyarısını anımsatan Dujarric, "BM (insani yardım) sisteminin, Gazze'ye daha fazla giriş noktasına ihtiyacı var. Aynı zamanda kuzeye de dahil daha güvenli ulaşım yollarına ve sınır noktalarında yardım geçişlerinin hızlandırılmasına ihtiyaç var." dedi.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını ifade etti.

Dünya Gıda Örgütü'nün Mısır'da 15 bin ton gıdanın hazırda beklediğini aktardığını bildiren Dujarric, Gazze'ye insani yardım ulaşımını zorlaştıran hususlardan bazılarını insani ateşkesin olmaması, uluslararası hukuka saygı duyulmadan çatışma yürütülmesi ve kamu düzeninin bozulması olarak sıraladı.

Dujarric, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor mu?" sorusuna, bu konunun öğleden sonra BM Güvenlik Konseyi'nde görüşüleceğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine gazeteciler, BM'nin neden açık bir şekilde "suçluyu" dillendirmediğini sorarak tepki gösterdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber