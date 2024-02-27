Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi.
59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür'ün çevirdiği topla buluşan Bonucci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
87. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Macheda'nın, korner çizgisinden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR'ın müdahalesinin ardından geçerli sayıldı: 3-0.
MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.