Ankara'da servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde askerleri taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 1 asker yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 23:14, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:15
Kaza, akşam saatlerinde Saraycık mevkiinde meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı asker, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.