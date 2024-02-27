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Bir günde 7 kadın cinayeti

Türkiye'de bir günde 6 ilden 7 kadın cinayeti haberi geldi. Bursa, Sakarya, İzmir, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 7 kadın, ayrıldıkları ve evli oldukları erkekler tarafından katledildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2024 23:40, Son Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:46
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Bir günde 7 kadın cinayeti

Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine sadece bir günde 7 tane birden eklendi. Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 7 kadın öldürüldü. Zanlılar ise ya şu an evli oldukları ya da ayrıldıkları eşleriydi.

BURSA

Bursa'da yaşayan Tuğba Ateşci, geçen yıl ayrıldığı Murat Demir tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Zanlı daha sonra aynı silahla canına kıydı.

SAKARYA

Sakarya'da Hatun Aslan isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Ali Rıza Aslan tarafından silahla katledildi. Ali Rıza Arslan da aynı silahla canına kıydı.

İZMİR

İzmir Aliağa'da yaşayan Özlem Çankaya da bir süredir ayrı yaşadığı Ahmet Çankaya'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Özlem Çankaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, zanlı tutuklandı.

ERZURUM

Erzurum'da Elif Saydam, boşanma aşamasında olduğu Şafak Saydam tarafından silahla katledildi. Olaydan sonra kaçan Şafak Saydam yakalanarak tutuklandı. Zanlının cinayeti açık cezaevinden firar ederek işlediği ortaya çıktı.

DENİZLİ

Denizli'de de Nasım Gol Karımı isimli kadın birlikte yaşadığı Mohammad Esmail Habibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı gözaltına alındı.

İSTANBUL

İstanbul Pendik'te Sevilay Karlı isimli kadın, 5 ay önce ayrıldığı Ümit Karlı'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Sevilay Karlı hayatını kaybetti.

İSTANBUL

Son olarak İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz isimli erkek, evli olduğu Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı, özel harekat devreye girdi.

Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan Ülkü Araz ise kurtarılamadı.

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