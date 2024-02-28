28 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi'ndeki 28 Şubat Sempozyumu ile Marmara Üniversitesi'ndeki 28 Şubat Postmodern Darbe Konferansı'na katılacak, AK Parti İstanbul Anadolu Yakası teşkilat mensuplarıyla buluşacak, Pendik'te Bartın Dernekler Federasyonunun programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/18.00/20.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İç Anadolu Kariyer Zirvesi programına katılacak. Valiliği ziyaret edecek Göktaş, Büyük Emirdağlılar Buluşması programında bulunacak.

(Eskişehir/10.30/11.45/18.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma programına katılacak. Valiliği ziyaret edecek Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı " Bakkal Amca" Gıda, Kırtasiye, Giyim Sosyal Destek Çeki Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/10.00/16.00/19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Arap-İslam Bilimleri Tarihi Kitap Lansmanı ile Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'ndaki Trafikte Küçük Hata Yoktur Sosyal Sorumluluk Projesi Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın, proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Adana/18.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fuat Sezgin Arap-İslam Bilimler Tarihi Eserleri Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seydiler esnafını, Devrekani Orman İşletme Şefliğini ve Devrekani esnafını ziyaret edecek, Devrekani kapalı pazar yeri inşaatında ile Devrekani Hayvancılık OTB'de incelemelerde bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş'ın proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Kastamonu/11.00/13.30/14.00/15.30/16.00/17.30/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasına ilişkin sunum yapacak, Samsun Valiliğini ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, şehir hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent kavşağında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesine gidecek, Sinop çevre yolu güzergahında inceleme yapacak, kent esnafını ile Sinop Valiliğini ziyaret edecek, Sinop Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya gelecek.

(Samsun/11.00/11.45/13.30/Sinop/16.00/16.30/17.30/18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşecek ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri tarafından kabul edilecek.

(Saraybosna)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-RAMS Başakşehir ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları oynanacak.

(Trabzon/17.30/İstanbul/20.45)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında; ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza, Fenerbahçe Alagöz Holding ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına konuk olacak.

(Zaragoza/22.00/Salamanca/22.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşılaşacak.

(Londra/22.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Allianz MTV takımını ağırlayacak, Eczacıbaşı Dynavit ise İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Scandicci/22.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ziraat Bankkart, İspanya'nın Guaguas ekibini ağırlayacak, Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Civitanova/22.30)

6- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Arkas Spor, Almanya'nın SVG Lüneburg takımına konuk olacak.

(Lüneburg/21.00)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Şumnu/19.00)