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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 08:15, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 08:09
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul'da faaliyet gösteren hücre evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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