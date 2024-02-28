81 il, 100 il olacak mı?

Sözcü Gazetesi'nden Yavuz Alatan'ın haberine göre TÜİK'in nüfus sayımı sonuçları 100 binin üzerindeki ilçeleri belirlerken, il olmak için nüfus kriteri, gelişmişlik ve şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak gerekiyor. Devlet Bahçeli geçen yıl Haziran ayında, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" demişti.

Türkiye'de halen 81 il 922 ilçe bulunuyor. Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde bulunuyor. İl ve ilçe olmak isteyen yerlerde bu beklentileri boşa çıkarmamak ve 'küskünlük oluşturmamak' için konunun yerel seçim sonrasına bırakılacağı da belirtiliyor.

Mevcut şartlara göre il olmaya en yakın ilçeler ise şöyle: