Ormanda kaybolan PTT çalışanından acı haber

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşayan PTT'de gişe memuru olarak çalışan Süleyman Özsoydan, 24 Şubat'ta saat 16.00 sıralarında evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti.

Özsoydan'dan haber alamayan yakınları cep telefonundan da arayıp ulaşamadı. Pazar günü ormanda yürüyüş yapanlar, Özsoydan'a ait sırt çantası bulup, özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan'ın yakınları çantanın bulunmasının ardından polise kayıp başvurusunda bulundu. Çantadaki incelemede Özsoydan'a ait cep telefonu ile kişisel eşyaları bulundu.

Arama kurtarma ekipleri ormanda Özsoydan'ı arama çalışması başlattı.

CESEDİ DRONE İLE BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekibi, bölgede dün sabah saatlerinde havadan drone ile arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmaları kapmasında Özsoydan'ın cesedi, saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu.

Özsoydan'ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan'ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu.

Özsoydan'ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.