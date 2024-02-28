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AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti

Anayasa Mahkemesi, kamu kurum ve kuruluşlarına CİMER platformu üzerinden başvuru yapılmasına imkan sağlayan 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. İptal kararı 28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 09:19, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 09:34
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AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti

3 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK), İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

"(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir."

- BİMER kaldırılıp CİMER kullanılmaya başlandı

Bu hüküm doğrultusunda, 2006 yılından bu yana uygulamada olan BİMER kaldırılmış ve CİMER üzerinden başvuru alınması kararlaştırılmıştır. Hali hazırda da hem bilgi edinme hem dilekçe hem şikayet ve istek başvuruları CİMER üzerinden yapılabilmektedir.

- CİMER üzerinden 7 milyon başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılında vatandaşlarca 7 milyon 650 bin başvuru yapılmıştır.

- AYM: Temel haklar CBK ile düzenlenmez

Ana muhalefet partisi CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, (CİMER)'nin çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini öngören 101 nolu CBK'nın iptal istemini karar bağladı. Anayasa Mahkemesi, dilekçe hakkı için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun, bilgi eidnme hakkı için de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun bulunduğunu belirtmiştir. Mahkeme heyeti ayrıca, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde Anayasa'nın İkinci Kısım Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile Dördüncü Bölümü'nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK'yla düzenlenemeyeceğine vurgu yaparak, 101 nolu CBK'nın tümünü iptal etmiştir.

Yüksek Mahkeme, 101 nolu CBK'yı oybirliğiyle iptal ederek, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Yürütme ve yasama organı 9 içinde bir yasal düzenleme yapmazsa CİMER platformu kullanılamayacaktır.

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