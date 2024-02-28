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Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde

Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney koluna dikkat çekerek Gemlik için çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmalara dikkat çeken Görür, fayın bir miktar enerjisinin boşaldığını ancak Gemlik'in 7 ve üzeri büyüklükte bir depreme dayanamayacağını söyledi. Görür, "Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde" ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 10:44, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:46
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Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha uyarı geldi. Sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, Gemlik'in konumu itibarıyla deprem tehlikesi altında bulunduğu ifade etti.

Gemlik'in konumu iyi değil

"Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde" ifadelerini kullanan Görür, "Bu fay İznik ve Geyve Fayı'nın devamı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunu oluşturuyor" dedi.

Yapılan çalışmaları işaret eden Görür, güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldığını ancak ilçenin 7 ve üstü bir depreme dayanamayacağı uyarısında bulundu.

Görür şunları kaydetti:

*Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayı'nın devamı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunu oluşturuyor.

7 ve üstü depreme dayanamaz!

Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz.

Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik'te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır.

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