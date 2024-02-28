Dolar günü 31,18 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,18 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 17:46, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,1470
|31,1480
|31,1880
|31,1890
|Avro
|33,7670
|33,7680
|33,7680
|33,7690
|Sterlin
|39,5050
|39,6220
|39,3760
|39,4930
|İsviçre Frangı
|35,4210
|35,5600
|35,4250
|35,5860
|ANKARA
|ABD Doları
|31,1170
|31,1970
|31,1580
|31,2380
|Avro
|33,7270
|33,8070
|33,7280
|33,8080
|Sterlin
|39,4450
|39,6550
|39,3160
|39,5260