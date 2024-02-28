Dolar günü 31,18 TL'den tamamladı

Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
Kamu Maliyesi için yeni bir umut; Mali Hizmetler Sınıfı Derneği
Kamu Maliyesi için yeni bir umut; Mali Hizmetler Sınıfı Derneği
Sponsorlu İçerik
TBMM'de yoklama gerginliği
TBMM'de yoklama gerginliği
Okul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti, müdür tutuklandı
Okul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti, müdür tutuklandı
Bakan Tunç: Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır
Bakan Tunç: Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır
Bakan Tekin'den müfredatta revizyon açıklaması
Bakan Tekin'den müfredatta revizyon açıklaması
DİB MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
DİB MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar günü 31,18 TL'den tamamladı

Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,18 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 17:46, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:46
Yazdır
Dolar günü 31,18 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları31,147031,148031,188031,1890
Avro33,767033,768033,768033,7690
Sterlin39,505039,622039,376039,4930
İsviçre Frangı35,421035,560035,425035,5860
ANKARA
ABD Doları31,117031,197031,158031,2380
Avro33,727033,807033,728033,8080
Sterlin39,445039,655039,316039,5260

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber