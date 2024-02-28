Dolar günü 31,18 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,1470 31,1480 31,1880 31,1890 Avro 33,7670 33,7680 33,7680 33,7690 Sterlin 39,5050 39,6220 39,3760 39,4930 İsviçre Frangı 35,4210 35,5600 35,4250 35,5860 ANKARA ABD Doları 31,1170 31,1970 31,1580 31,2380 Avro 33,7270 33,8070 33,7280 33,8080 Sterlin 39,4450 39,6550 39,3160 39,5260