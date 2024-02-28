Başkentte uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
Adli belgelerdeki kişisel bilgiler için yasal düzenleme yapılmalı!
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
'Misafir vergisi geliyor' ve 'Emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddiaları yalanlandı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkentte uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 11:00, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:59
Yazdır
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çubuk, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle'de uyuşturucu imal ve ticaretin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucu 9 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 13 kilogram esrar, 20 gram metamfetamin, 28 kök kenevir, 150 litre sıvı gübre, 23 ışık kaynağı, 20 hava konnektörü, 11 iklimlendirme malzemesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldı.

Şüpheli hareketler sergileyen A.H.B. ve H.A'nın üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 825 uyuşturucu ve uyarı hap, ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 365 lira ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber