İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanına iletti" iddiası doğru değildir.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel. pic.twitter.com/oXxBHwmAin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 28, 2024