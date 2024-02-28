Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 11:49, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 11:50
İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki evlerinde meyve yiyen Ulaş Topçu'nun annesi, oğlunun nefes alamadığını fark etti.
Soluk borusuna meyve parçası kaçan anaokulu öğrencisi Ulaş Topçu, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.