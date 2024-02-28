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YÖK'ten KTÜ'de 'Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü' açılmasına onay

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde "Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü" açılmasını onayladığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 12:34, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 12:30
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YÖK'ten KTÜ'de 'Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü' açılmasına onay

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, teknolojiye ayak uyduracak milli kadroların yetişmesini, yetenekli insan gücünün oluşturulmasını, teknolojik ilerlemeye yön veren ve gençlerin ülke için stratejik önem taşıyan mesleğe sahip olabilmesini önceleyen KTÜ'de Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü açılması için harekete geçildiği belirtildi.

Yapay zeka ve bilgi mühendisliğinin, günümüzün teknolojik ve endüstriyel ortamında son derece önemli alan haline geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapay zeka ve bilgi mühendisliği, derin öğrenme ve diğer yapay zeka teknikleri, otomasyon, veri analizi, tahmin ve karar alma gibi birçok alanda büyük başarılar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla harekete geçen KTÜ Senatosu, gerekli beyin gücünün yetiştirilmesi için Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümünün açılmasını YÖK'e önerdi ve talebi uygun gören YÖK bölümün açılmasını onayladı."

- "Amacımız, teknolojik ilerlemeye yön veren bireyler yetiştirmek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Cumhuriyet'in 100. yılının, savunma sanayi alanından enerjiye ve ulaşıma kadar birçok platformda büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu vurguladı.

Çuvalcı, TOGG, TCG Anadolu, KAAN ve Anka-3 gibi dev eserlerin ülkeye kazandırıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki yenilikler deneyimli insan gücü ve yeni teknolojiler gerektirmektedir. Bu bağlamda yapay zeka ve bilgi mühendisliği, günümüzün teknolojik ve endüstriyel ortamında son derece önemli bir alan haline gelmiştir. Yapay zeka alanındaki mühendislere hemen her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Yapay zeka mühendisliği, etik, güvenlik ve veri gizliliği açısından da önemlidir. Büyük verilerin yapay zeka yöntemleriyle analizleri sayesinde gelecekteki eğilimleri tahmin etmek ve karar verme süreçlerini iyileştirmek mümkün olmaktadır."

Bu noktada KTÜ'nün önemli bir adım attığına işaret eden Çuvalcı, teknolojik ilerlemeye yön veren bireyler yetiştirmeyi ve gençlerin ülke için stratejik önem taşıyan bir mesleğe sahip olmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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