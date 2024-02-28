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Konya'ya 5 yılda 52.8 milyar TL yatırım

Göreve başladıklarında 170 proje için söz verdiklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024 yılı itibariyle 348 proje hayata geçirerek 5 yılda 52.8 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 12:53, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 12:54
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Konya'ya 5 yılda 52.8 milyar TL yatırım

Dünya Gazetesi'nden Yıldız Doğruer Yemiş'in haberine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha" programında son 5 yılda hayata geçirdikleri yatırımları ve yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Altay, 5 yılın ardından 348 proje hayata geçirerek 52.8 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi. Uğur İbrahim Altay sözlerine şu şekilde devam etti: "Konya'mız sadece Türkiye'de değil, dünyada da yıldızı parlamaya başlayan bir şehir oldu" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren kamulaştırma, imar, yapı, kentsel dönüşüm, yeni caddeler, mahalle yolları, su ve kanalizasyon, spor ve eğitim, toplu ulaşım, sosyal destekler, tarımsal destekler başta olmak üzere birçok kalemde güncel bedelle toplam 52 milyar 842 milyon liralık yatırımı Konya'ya kazandırdıklarını belirten Altay, "5 yıl önce toplamda 170 proje için söz vermişiz, bugün gelinen noktada ise tam 348 projeyi hayata geçirdik."

Taşra ulaşımına yüzde 50 indirim

1 Mart'tan itibaren merkez dışındaki taşra ulaşımında tam yüzde 50 indirim uygulayacaklarını belirten Altay, "Toplu taşımaya büyük bir destek vermiş olacağız" dedi. Konya'da trafiği rahatlatmak için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini paylaşan Altay, "1986'da başlayan Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem faaliyetleriyle bugüne kadar 26.5 kilometre uzunluğa ulaşmış bir tramvay hattımız var.

Bu dönemde, 5 yıl içerisinde buna 105.7 kilometre uzunluğunda yeni hatlar ilave edeceğiz. Bunun 77 kilometresini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte, 28 kilometresini de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiş olacağız.

Şu anda ihalesi yapılmış, müşavirliği devam eden toplam raylı sistem hattımız, mevcut hattımızın 1,5 katı uzunluğunda. Bunların bir kısmının temelini banliyöde olduğu gibi attık. Diğerlerinin de Nisan ayı içinde temelini atmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Yapım çalışması tüm hızıyla süren KONYARAY Banliyö Hattı'yla ilgili de bilgi veren Altay, "Şehrimizde toplu ulaşım adına yaptığımız bugüne kadar en önemli işlerden birisi Banliyö Hattı.

Özellikle Organize Sanayi Bölgemizdeki ve sanayi alanlarımızdaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım kullanmaları adına çok önemli bir işti. Konya tarihinin en büyük bedelli işlerinden birisi. 2 milyar 787 milyon ile ilk etap ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci etapta da 2. Organize Sanayi ve Yaylapınar hatları da tamamlanarak şehrimize önemli bir toplu ulaşım ağı kazandırmış oluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yapı, imar ve kentsel dönüşüme 18 milyar TL

Son 5 yılda 31 ilçede hayata geçirilen tüm belediyecilik hizmetlerinin maliyetlerini ifade ederek sürdüren Altay, "Yapı, imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 milyar lira, kamulaştırma ve imar projeleri için 3 milyar 620 milyon lira, yeni caddeler, mahalle yolları, parke taşı, sıcak asfalt için 9 milyar 169 milyon lira, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 10 milyar 327 milyon lira, gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine 3 milyar 566 milyon lira, park-bahçe hizmetlerimiz ile çevre koruma ve kontrol için 1 milyar 922 milyon lira, yeni otobüsler için 1 milyar 300 milyon lira, sosyal destekler 2 milyar 364 milyon lira, iklim değişikliğiyle mücadele 952 milyon lira, tarımsal destekler 492 milyon, itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek için 680 milyon lira, akıllı şehir uygulamalarını güçlendirmek için 450 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda güncel bedelle 52 milyar 842 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk" diye konuştu.

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