Erdem Gül'e beş yıl hapis cezası

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"DİREKT HABERE VERİLMİŞ BİR CEZA"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gül ve avukatları katıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Gül "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. Gül'e örgüte yardım suçlamasıyla beş yıl hapis cezası verildi. Gül "Dosyada eylem olarak sadece bir tane haber var, dolayısıyla bu direkt habere verilmiş bir cezadır" diye konuştu.