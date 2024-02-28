Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 13:55, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."