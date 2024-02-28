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Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine devam ediyor. Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 14:29, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:34
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31 Mart'taki yerel seçimlere 32 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Erdoğan ''31 Mart'ta da milletimizle meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.

Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, ''Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı olarak Kütahya'da eser ve hizmet siyaseti yarışı için ayrı adaylarla seçime girdik. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek hükümette belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?

''MEYDANI KİRLİ İTTİFAKLARA BIRAKMAYACAĞIZ''

Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor aday isimleri sabahtan akşama değişiyoruz. Milletimiz yapılan pazarlıkları çok iyi görüyor. 31 Mart'ta da milletimizle meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Önümüz ramazan bu mübarek günlerin her anını en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramı milli iradenin de bayram günü haline dönüştürmeliyiz.

''ÖNÜMÜZE HANGİ BADİRE ÇIKARSA ÇIKSIN ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLETMEYİ BAŞARDIK''

Ülkemiz Gezi olaylarından beri süren 15 Temmuz'da daha da keskinleşen bölgesel ve küresel krizlerle derinleşen sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Önümüze hangi badire çıkarsa çıksın ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık.

''EKONOMİ DEDİĞİNİZ OLAY HESAP KİTAP İŞİDİR''

Bu arada ciddi bedeller ödedik ödüyoruz. Milli birliğimize saldırıları bertaraf ederken yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik teröristlerle boğuştuk Cudi'de Tendürek'te Gabar'da onları mağaralara gömdük Türkiye'de kendilerine yer bulamadılar. Hayat pahalılığı ile de mücadele ettik. Emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımız hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Ekonomi dediğiniz olay hesap kitap işidir. Devletin gelir giderlerindeki arasındaki dengeyi tutturamazsanız tıpkı 1990'lar olduğu gibi siyasi, sosyal, ekonomik çalkantılara düşmeniz kaçınılmazdır.

''DEVLETİN ÇALIŞANLARININ YARISINDAN FAZLASINA MAAŞLARINI VERMESEK O ZAMAN BELKİ BU İLAVE GİDERİ KARŞILAYABİLİRİZ''

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Emekliler için çaba gösteriyoruz. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7-10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Askeri, polisi, sağlıkçısı ile devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcuıt maaşlarının maliyeti değil istenen ilave artışların tutarıdır.

''SEYYANEN ARTIŞLARIN EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDA YOL AÇTIĞI ADALETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ''

Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istedikleri gibi atıp tutabilirler. Milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevini verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın.

''YIL SONUNDAN İTİBAREN OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ''

Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız.''

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