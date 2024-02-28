Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 15:07, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:05
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.