Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Kamu Maliyesi için yeni bir umut; Mali Hizmetler Sınıfı Derneği
Kamu Maliyesi için yeni bir umut; Mali Hizmetler Sınıfı Derneği
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
Bir günde 7 kadın cinayeti
Bir günde 7 kadın cinayeti
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
Ekonomide gözler enflasyon verilerinde
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
Yerli kart TROY'a talep artıyor
Yerli kart TROY'a talep artıyor
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
EGM'den DEM Parti'li Otlu'nun ikametinin arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
Türkiye'ye kötü haber: Rusya vanaları kapatıyor!
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
O görüntüler olay oldu... MEB iki öğrenciyi disipline sevk etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zammında 'günün şartlarını' işaret etti
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'da çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 15:28, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:29
Yazdır
Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Nuri E. (58) idaresindeki 42 ALC 105 plakalı çekici, Pasinler-Köprüköy kara yolunda aynı şeritte seyreden Tugay G'nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Nuri E. ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber