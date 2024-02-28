İzmir'de otomobil bariyere çarptı: İki kardeş hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Şahin'in ağabeyi Davut Şahin de kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net