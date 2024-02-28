İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2024 15:49, Son Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:02
Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.