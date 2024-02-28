Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. (17) ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, A.O.T'nin henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştıkları R.P. ve H.P'ye saldırması, daha sonra olaya dahil olan babası İ.T. ile yaşlı çiftçi darbettikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklandığı, oğlunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, otobüste İ.T. ve A.O.T ile R.P. arasında yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yaşlı çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.