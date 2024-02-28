Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Özbek'e suç duyurusu

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.