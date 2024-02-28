Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum'da inceleme başlattığı öğrenildi.