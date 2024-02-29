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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 04:03, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 04:17
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

31.12.2023 tarihi itibari ile 1 İnci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarmm adlarını gösterir Este aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün İçinde Hakimler ve Savcılar Kumluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

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