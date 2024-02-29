Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 21:05, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 21:13
Gözaltına alınan Musa B. (23), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta dün Musa B. yakınlarıyla tartıştığı sırada, gürültü üzerine dairesinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve apartmandan 2 kişiye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin H. hayatını kaybetmişti.