Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Şubat ayının son gününde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde bugün havanın nasıl olacağı merak konusu, meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sis ve pus uyarısında bulundu.

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

İŞTE 29 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C

Az bulutlu

MERSİN 11°C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu

SİVAS 0°C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, 7°C

Az bulutlu

KARS -12°C, 8°C

Az bulutlu

MALATYA -1°C, 17°C

Az bulutlu

VAN -9°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu ve açık