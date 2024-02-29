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Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 09:26, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:32
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

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