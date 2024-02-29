Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,22 TL'den tamamlayarak 31,20 TL eşiğini de aşmış oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 17:56, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,1880
|31,1890
|31,2270
|31,2280
|Avro
|33,7680
|33,7690
|33,8440
|33,8450
|Sterlin
|39,3760
|39,4930
|39,3950
|39,5120
|İsviçre Frangı
|35,4250
|35,5860
|35,3860
|35,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|31,1580
|31,2380
|31,1970
|31,2270
|Avro
|33,7280
|33,8080
|33,8040
|33,8840
|Sterlin
|39,3160
|39,5260
|39,3350
|39,5450