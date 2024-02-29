Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,1880 31,1890 31,2270 31,2280 Avro 33,7680 33,7690 33,8440 33,8450 Sterlin 39,3760 39,4930 39,3950 39,5120 İsviçre Frangı 35,4250 35,5860 35,3860 35,5640 ANKARA ABD Doları 31,1580 31,2380 31,1970 31,2270 Avro 33,7280 33,8080 33,8040 33,8840 Sterlin 39,3160 39,5260 39,3350 39,5450