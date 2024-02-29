Altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin 897,50 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 116 bin lira, en yüksek 2 milyon 121 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 117 bin 897,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 120 bin 50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 113 bin 625,63 lira, işlem miktarı ise 988,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 90 milyon 129 bin 469,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: