Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 11:49, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:50
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.
Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.