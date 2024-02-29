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ABD'den F-16 teklif mektubu geldi

Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 12:04, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 12:03
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ABD'den F-16 teklif mektubu geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, 1 Ocak 2014'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 483'e ulaştığı belirtildi.

MSB, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 101 kişinin yakalandığını açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken, 2.384 kişinin hududu geçemeden engellendiği ifade edildi.

01 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışanların sayısı 1448'e yükselirken, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olarak kaydedildi.

F-16 tedariki

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin gerekli inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.

İki tarafın incelemelerin tamamlamasının ardından bir araya geleceğini ifade eden kaynaklar, bu görüşmede ortak inceleme ver değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Sonrasında da anlaşmanın nihayetlendirileceğini ve takvimin işlemeye başlayacağını aktaran kaynaklar, "Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Eurofihgter konusunda Almanya'nın olumlu yaklaşımı bekleniyor"

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Kaynaklar, "Sn. Bakanımız resmi bir davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir." dedi.

MALAMAN deniz mayını, dışa bağımlılığı sona erdirecek

Ayrıca, TÜBİTAK kaynaklı başlatılan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ana yükleniciliğinde MALAMAN deniz mayınının tam ölçekli patlatma provasının başarıyla gerçekleştirildiği ve Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle dışa bağımlılığın sona ereceği ifade edildi.

Bunun yanında, ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi'nin ilk gemisi "TCG AKHİSAR"ın denize inişinin ardından havuzlama sürecinin başarıyla tamamlandığı.

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