Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 13:07, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 14:44
Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.