Balıkesir'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

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