TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK Toplantı Özeti'nde, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 14:17, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 14:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK Toplantı Özeti yayımmlandı:
Özette şu ifadeler yer aldı:
Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir.
Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.