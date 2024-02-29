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Bakan Uraloğlu: Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadık. Sizin tercihiniz neyse biz ona saygı duyduk ama sizin tercihinizden dolayı da hiçbir işi asla ötelemedik. Onu da yapmaya devam ettik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 15:36, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 15:37
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Bakan Uraloğlu: Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadık

Uraloğlu, Kemalpaşa ilçesinde Nazar köydeki bir restoranda şoför, minibüsçü ve dolmuşçu esnafıyla bir araya geldi.

Burada İzmir'in ihtiyaçlarını genel anlamda bildiklerini anlatan Uraloğlu, ilçe ve büyükşehir belediyeleriyle beraber, takım ruhuyla hareket ederek kente daha fazla hizmet getirmek istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Hamza Dağ'ın kenti geleceğe taşıyacak bilgi, tecrübe ve bağlantılara sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Biz İzmir'i tercihlerinden dolayı asla farklılaştırmadık. Sizin tercihiniz neyse biz ona saygı duyduk ama sizin tercihinizden dolayı da hiçbir işi asla ötelemedik. Onu da yapmaya devam ettik. İnşallah sizin desteğinizle 1 Nisan'dan itibaren İzmir yeni bir geleceğe uyanacaktır. Biz burada Cumhur İttifakı olarak güzel bir yola girdik. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Güzel bir ekiple beraber Cumhur İttifakı belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Kemalpaşa'yı yeniden buluşturacağız. Büyükşehirde de Allah rızası için bir de bize şans verin. Şu büyükşehirde neler yapacağımızı 5 yıllık sürede bir görün. Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, 'benim çok işim var, yeni yük istemiyorum ya da yeni yüke talip değilim' diyorum bazen ama İzmirli yüklesin ya. İzmirli bize biraz daha yük yüklesin. Biz de o yükü taşıyalım."

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dağ da projeleri açıklarken İzmir'in gerçekleri üzerinden hareket ettiklerini belirterek, "Bu gerçeklerde de ilk çözmemiz gereken iş kesinlikle şehir içi trafik. Bu konuda adımlar atmak, hamleler yapmak gerekiyor. Toplu ulaşım da bunun içinde olan işlerden birisi." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından şoförlerin sorunlarını dinleyip, not aldı.

- Torbalı'da sanayicilerle toplantı

Uraloğlu, daha sonra Torbalı Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "Sanayicinin Ulaşım Sorunları İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Uraloğlu, İzmir'in 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3. il olduğunu, kentteki girişimciler ve iş insanlarının, ekonominin büyümesine çok önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

İzmir'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüklerini, bu nedenle İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi yatırımı hakkında bilgi verdi.

Programlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

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